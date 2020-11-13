Источник: Роналду намерен до конца отработать контракт с «Ювентусом»
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Об этом сообщает AS. По информации источника, 35-летний португалец и его семья хорошо чувствуют себя в Турине и не планируют в ближайшее время переезжать.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что туринский клуб летом намерен продать Роналду для разгрузки зарплатной ведомости.
В сезоне-2020/21 Роналду провёл за «Ювентус» пять матчей, на его счету шесть голов и одна результативная передача.
Ранее сообщалось, что Роналду в матче с Андоррой забил 102-й мяч за сборную Португалии.