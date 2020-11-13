Мартенс победила Звонарёву и сыграет с Кудерметовой на турнире в Линце
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В матче 1/8 финала спортсменка уступила второй сеяной Элис Мартенс из Бельгии со счётом 4:6, 7:5, 2:6.
Игра продолжалась 2 часа 34 минуты. За это время Звонарёва не сумела выполнить ни одного эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 12.
В четвертьфинале Мартенс встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Ранее сообщалось, что Кудерметова одержала победу над нидерландкой Аранчей Рус.