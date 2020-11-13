Бышовец уверен, что матч против Молдавии дал Черчесову много информации

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением об игре команды с Молдавией.

Встреча в Кишинёве окончилась со счётом 0:0. По мнению специалиста, задачей подопечных Станислава Черчесова было подготовиться к матчам с Турцией и Сербией в Лиге наций.

«По объективным причинам мы недосчитались ряда игроков. Поэтому состав был экспериментальным в обоих таймах. Матч с Молдавией дал тренерам много информации, особенно относительно текущей готовности вызванных из молодёжной сборной футболистов, которых брали с прицелом на будущее. Думаю, поиски усиления некоторых позиций ещё продолжатся. В первую очередь, это касается атаки и обороны», — приводят слова Бышовца «Известия».

Ранее сообщалось, что наставник национальной команды Молдавии назвал Россию топовой сборной.