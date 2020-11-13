Уткин высказался о жёстком ответе Черчесова о Сафонове

Известный журналист Василий Уткин прокомментировал жёсткий ответ главного тренера сборной России Станислава Черчесова на вопрос о вратаре Матвее Сафонове.

«Мне просто интересно. Если самого Черчесова спросить про какого-то игрока, например, хоть бы про Фёдора Кудряшова, или про Сослана Джанаева: он что, Станислав Саламович, ваш сын внебрачный? Как Станислав Саламович отреагирует на такую шутяру? Вы вот как думаете? Побагровеет весь или частично?», — написал Уткин в Telegram-канале.

Также поведение специалиста журналист назвал «хамством на уровне повозки с осликом».

Ранее наставник национальной команды Молдавии назвал Россию топовой сборной.