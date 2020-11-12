Стало известно, когда комитет по этике РФС рассмотрит высказывания гендиректора «Краснодара»

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев рассказал, когда состоится рассмотрение дела о высказываниях генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига.

«Следующее заседание комитета по этике состоится 18 ноября. Помимо высказываний Хашига, возможно, рассмотрим дела футболистов, играющих на тотализаторе», — приводит слова Семёнова РИА Новости.

После матча 12-го тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком» Хашиг в заявлении, размещённом на официальном сайте клуба, обвинил главного арбитра встречи Владислава Безбородова и его видеоассистента Кирилла Левникова в предвзятом судействе.

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС не будет рассматривать скандал с Дзюбой.