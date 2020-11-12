Кремлёв утверждён кандидатом на пост президента AIBA

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв был официально утверждён в качестве кандидата на предстоящих выборах президента Международной ассоциации бокса (AIBA).
Кремлёв утверждён кандидатом на пост президента AIBA
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу AIBA, все семеро кандидатов, в числе которых и Кремлёв, были утверждены на предстоящие выборы.

Помимо Кремлёва, на пост главы AIBA претендуют марокканец Мохамед Мустасан, азербайджанец Сулейман Михайлов, представитель ОАЭ Анас Аль Отаиба, доминиканец Солано Доминго, представитель Нидерландов Борис ван дер Ворст и представитель Германии Рами Аль-Масри.

37-летний Кремлёв руководит Федерацией бокса России с 2017 года, а с ноября 2018 года входит в исполком AIBA.

Выборы президента AIBA пройдут 12—13 декабря.

Ранее Кремлёв сообщил размер долга AIBA.

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