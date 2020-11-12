Роналду стал четвёртым игроком в Европе, одержавшим минимум 100 побед в составе сборной

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду одержал 100-ю победу в составе национальной команды.

Форвард достиг этой отметки после разгромной победы Португалии над Андоррой в контрольном матче (7:0).

Таким образом, Роналду стал лишь четвёртым европейским игроком, который достиг 100 выигранных матчей за национальную команду.

Рекордсменом по данному показателю является защитник сборной Испании Серхио Рамос.

Ранее сообщалось, что Португалия забила семь безответных мячей Андорре.