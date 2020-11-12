Футболист сборной Хорватии узнал о заболевании коронавирусом в перерыве матча с Турцией

Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида узнал, что заболел коронавирусом, в перерыве контрольного матча с Турцией.

Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на пресс-релиз сборной Хорватии.

«После того как у всех игроков и сотрудников сборной Хорватии тесты на коронавирус, проведённые перед игрой с Турцией в понедельник, дали отрицательный результат, утром в среду был проведён ещё один этап сдачи мазков, к матчу со Швецией. Федерация получила результаты тестов сегодня после полуночи по местному времени, из которых стало известно, что член сборной Хорватии Домагой Вида заразился коронавирусом. Непосредственно наша медицинская служба получила первую информацию в конце первого тайма игры с Турцией», — говорится в заявлении.

Отмечается, что после замены Виды на 46-й минуте игрок был изолирован по всем эпидемиологическим нормам. Известно, что несколько следующих дней Вида проведёт в самоизоляции в Стамбуле.

Встреча между Турцией и Хорватией завершилась со счётом 3:3.

Ранее сообщалось, что сдавшие сомнительные тесты на коронавирус футболисты сборной России Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой не полетели на матч с Молдавией.