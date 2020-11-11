Спортивное бюро правительства Макао приедет на всемирный саммит бизнеса и спорта в Екатеринбург

Спортивное бюро правительства Макао станет «золотым партнёром» всемирного саммита бизнеса и спорта «СпортАккорд», который состоится в Екатеринбурге в мае 2021 года.

В течение недели делегация намерена провести ряд встреч с менеджерами из ключевых международных ассоциаций, а также представить собственные возможности в выставочном центре.

«Мы рассчитываем на то, что Макао укрепит свою позицию активного спортивного города, внесёт вклад в позитивный рост и развитие мировой спортивной индустрии и станет важной составляющей успеха мероприятия», — заявил президент спортивного бюро Макао Пан Вэн Кун.

Саммит проводится ежегодно. Его участниками становятся лидеры мирового спортивного сообщества. В 2021 году мероприятие пройдёт 23—28 мая.