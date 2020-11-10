«Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА в матче КХЛ
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Игра состоялась в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась в пользу гостей — 4:3.
В составе армейцев отличились Николай Голдобин, Максим Мамин и Антон Слепышев. Красно-белые сперва ответили голами Мартина Бакоша, Сергея Широкова и Артёма Серикова, а в овертайме победную для «Спартака» шайбу забросил Бакош, оформив тем самым дубль.
В следующем матче «Спартак» сыграет с подольским «Витязем», а ЦСКА встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Ранее сообщалось, что СКА нанёс поражение «Йокериту» в регулярном чемпионате КХЛ.