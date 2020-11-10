«Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Московский «Спартак» в овертайме одержал победу над столичным ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась в пользу гостей — 4:3.

В составе армейцев отличились Николай Голдобин, Максим Мамин и Антон Слепышев. Красно-белые сперва ответили голами Мартина Бакоша, Сергея Широкова и Артёма Серикова, а в овертайме победную для «Спартака» шайбу забросил Бакош, оформив тем самым дубль.

В следующем матче «Спартак» сыграет с подольским «Витязем», а ЦСКА встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Ранее сообщалось, что СКА нанёс поражение «Йокериту» в регулярном чемпионате КХЛ.