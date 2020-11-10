В РФС рассказали, когда определится место проведения финала Кубка России

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев ответил на вопрос, когда будет определено место проведения финала Кубка России сезона-2020/21.
В РФС рассказали, когда определится место проведения финала Кубка России
  • РИА Новости

«С местом проведения финала Кубка России, который пройдёт 12 мая, мы определимся на исполкоме в декабре. Сейчас к нам поступают заявки от регионов. Но я надеюсь, что мы ещё увидим финал Кубка в «Лужниках», — сказал Алаев после жеребьёвки 1/8 финала турнира.

Он также выразил уверенность, что все клубы довольны итогами жеребьёвки, так как целому ряду команд будет удобно выступать с точки зрения логистики. По его мнению, главное, чтобы к матчам, которые пройдут 20—21 февраля, были готовы поля.

«У агрономов клубов Премьер-лиги достаточно опыта, чтобы подготовить газон в конце зимы», — добавил Алаев.

Ранее стали известны все пары 1/8 финала Кубка России по футболу.

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