В «Урале» пошутили над падением футболиста «Спартака» Мозеса в матче 14-го тура РПЛ
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальной странице «Урала» в Twitter.
Пресс-служба «шмелей» опубликовала видеозапись эпизода, в ходе которого Виктор Мозес падает в штрафной хозяев после контакта с защитником «Урала».
«Хорошая школа. «Челси», — говорится в подписи к ролику.
«Урал» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2.
Good school, @ChelseaFC 👏 pic.twitter.com/Kvo4GVcsx1— ФК Урал (@FCURAL) November 10, 2020
Ранее Мозес выразил разочарование ничейным исходом матча с «Уралом» в 14-м туре чемпионата России.