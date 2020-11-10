В «Урале» пошутили над падением футболиста «Спартака» Мозеса в матче 14-го тура РПЛ

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В пресс-службе «Урала» пошутили над падением футболиста «Спартака» Виктора Мозеса в штрафной екатеринбургского коллектива в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
В «Урале» пошутили над падением футболиста «Спартака» Мозеса в матче 14-го тура РПЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальной странице «Урала» в Twitter.

Пресс-служба «шмелей» опубликовала видеозапись эпизода, в ходе которого Виктор Мозес падает в штрафной хозяев после контакта с защитником «Урала».

«Хорошая школа. «Челси», — говорится в подписи к ролику.

«Урал» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Ранее Мозес выразил разочарование ничейным исходом матча с «Уралом» в 14-м туре чемпионата России.

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