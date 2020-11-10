Капитан «Краснодара» Мартынович попросил не вызывать его в сборную Белоруссии

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Сборная Белоруссии понесла ощутимые кадровые потери перед ноябрьскими матчами.
Капитан «Краснодара» Мартынович попросил не вызывать его в сборную Белоруссии
  • РИА Новости

По разным причинам из состава выбыли сразу три опытных игрока. Как было заявлено в эфире программы «На грани фола» на телеканале «Беларусь 5», 32-летний игрок БАТЭ Павел Нехайчик объявил о завершении карьеры в сборной, в то время как его ровесник и одноклубник Станислав Драгун попросил не вызывать его в команду до конца 2020 года.

С аналогичной просьбой обратился к тренерскому штабу и капитан «Краснодара» Александр Мартынович.

«Он взял самоотвод, поскольку в 33 года получил колоссальную нагрузку. Его «Краснодар» вышел в группу Лиги чемпионов, и теперь ветеран проводит по два матча в неделю. Защитник попросил не привлекать его в сборную», — отмечается в передаче.

Ранее сообщалось, что спортивный директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков выступил в поддержку Мурада Мусаева, под чьим руководством «Краснодар» потерпел пять поражений подряд.

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