Чалов рассказал об атмосфере в ЦСКА в связи с лидерством в чемпионате России

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что команда не ощущает давления в связи с лидерством в чемпионате России.

По его словам, армейцы хотят побеждать в каждом матче и потому не смотрят в турнирную таблицу.

«Ещё много матчей впереди, столько всего может произойти — даже первый круг не закончился. Сегодня мы выиграли, завтра можем проиграть и опуститься ниже. Но в ЦСКА все ребята амбициозные и хотят побеждать, так что нам нужно прибавлять в самой игре. Нет пределов совершенству», — приводит слова Чалова Sport24.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Марио Фернандес, получивший повреждение в матче Лиги Европы с «Фейеноордом» (1:3), пропустит около двух недель.