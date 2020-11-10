Чалов рассказал об атмосфере в ЦСКА в связи с лидерством в чемпионате России

Короткая ссылка
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что команда не ощущает давления в связи с лидерством в чемпионате России.
Чалов рассказал об атмосфере в ЦСКА в связи с лидерством в чемпионате России
  • РИА Новости

По его словам, армейцы хотят побеждать в каждом матче и потому не смотрят в турнирную таблицу.

«Ещё много матчей впереди, столько всего может произойти — даже первый круг не закончился. Сегодня мы выиграли, завтра можем проиграть и опуститься ниже. Но в ЦСКА все ребята амбициозные и хотят побеждать, так что нам нужно прибавлять в самой игре. Нет пределов совершенству», — приводит слова Чалова Sport24.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Марио Фернандес, получивший повреждение в матче Лиги Европы с «Фейеноордом» (1:3), пропустит около двух недель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить