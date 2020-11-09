Семененко стал победителем этапа Кубка России по фигурному катанию в Казани
17-летний Евгений Семененко, подопечный тренера Алексея Мишина, одержал победу в соревновании мужчин на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Казани.
- РИА Новости
Суммарно за короткую и произвольную программы 17-летний фигурист получил 264,38 балла.
Второе место занял Андрей Мозалёв, показавший результат 257,35 балла. Замкнул тройку лучших Макар Игнатов (247,69 балла).
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