Ковалёв может провести следующий поединок в России

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Российский боксёр Сергей Ковалёв может провести бой на родной земле.
Ковалёв может провести следующий поединок в России
  • AFP

«Мы ведём переговоры по бою Сергея. Возможно, что следующий поединок пройдёт и в России», — цитирует ТАСС источник из команды боксёра.

Ковалёв не выходил на ринг с ноября 2019 года, после того как в титульном бою проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу.

37-летний Ковалёв — экс-чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA Super (2014—2016 годы), IBF (2014—2016 годы), WBO (2013—2016, 2017—2018, 2019 годы). На счету россиянина 34 победы (в том числе 29 — нокаутом), четыре поражения и одна ничья в профессиональном боксе.

Ранее Ковалёв высказался о победе Лопеса над Ломаченко.

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