Футболист ЦСКА Зайнутдинов получил лёгкое сотрясение мозга в матче РПЛ с «Ростовом»
- РИА Новости
Об этом сообщает Meta-ratings.kz. После матча полузащитнику сборной Казахстана была сделана МРТ. Результаты исследования показали, что серьёзных проблем удар в голову не вызвал, есть только лёгкая форма сотрясения. Зайнутдинову рекомендован покой на несколько ближайших дней.
Таким образом, 22-летний футболист будет готов к следующему матчу ЦСКА, который состоится 22 ноября в рамках чемпионата России с «Сочи» на «ВЭБ Арене».
Зайнутдинов перешёл в ЦСКА из «Ростова» в августе текущего года за €2 млн. В текущем сезоне полузащитник сборной Казахстана провёл 17 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Зайнутдинов получил травму в матче с «Ростовом».