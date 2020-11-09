Футболист ЦСКА Зайнутдинов получил лёгкое сотрясение мозга в матче РПЛ с «Ростовом»

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Полузащитник московского ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов отделался лёгкой формой сотрясения мозга после удара коленом в голову в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:0).
Футболист ЦСКА Зайнутдинов получил лёгкое сотрясение мозга в матче РПЛ с «Ростовом»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Meta-ratings.kz. После матча полузащитнику сборной Казахстана была сделана МРТ. Результаты исследования показали, что серьёзных проблем удар в голову не вызвал, есть только лёгкая форма сотрясения. Зайнутдинову рекомендован покой на несколько ближайших дней. 

Таким образом, 22-летний футболист будет готов к следующему матчу ЦСКА, который состоится 22 ноября в рамках чемпионата России с «Сочи» на «ВЭБ Арене». 

Зайнутдинов перешёл в ЦСКА из «Ростова» в августе текущего года за €2 млн. В текущем сезоне полузащитник сборной Казахстана провёл 17 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. 

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Зайнутдинов получил травму в матче с «Ростовом».

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