Червиченко выделил Дзюбу в матче с «Краснодаром»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации с Артёмом Дзюбой.

По его мнению, победа над «Краснодаром» была очень важна для петербургской команды, поскольку оставила её в чемпионской гонке.

«Могу только восхититься мужеством Дзюбы, который на весь этот накат на себя, начавшийся субботним вечером и продолжившийся всё воскресенье, ответил такой игрой. Даже не забитый пенальти его не сломал. Артём был лучшим на поле и сумел оживить «Зенит», который после перерыва просто раздавил соперника. Но надо отметить и совершенно слабую игру «Краснодара», который продолжает пикировать», — приводят слова Червиченко «Известия».

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с Дзюбой.