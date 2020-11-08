Фигурист Семененко одержал победу на казанском этапе Кубка России
Фигурист Евгений Семененко выиграл соревнования мужчин-одиночников на этапе Кубка России в Казани.
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
Второе место занял Роман Савосин. Третьим классифицировался Макар Игнатов.
Семененко также возглавляет общий зачёт турнира.
Ранее сообщалось, что фигурист Михаил Коляда победил на турнире Ice Star 2020 в Минске.
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