Фигурист Семененко одержал победу на казанском этапе Кубка России

Короткая ссылка
Фигурист Евгений Семененко выиграл соревнования мужчин-одиночников на этапе Кубка России в Казани.
Фигурист Семененко одержал победу на казанском этапе Кубка России
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Второе место занял Роман Савосин. Третьим классифицировался Макар Игнатов.

Семененко также возглавляет общий зачёт турнира.

Ранее сообщалось, что фигурист Михаил Коляда победил на турнире Ice Star 2020 в Минске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить