Фигурист Семененко одержал победу на казанском этапе Кубка России

Фигурист Евгений Семененко выиграл соревнования мужчин-одиночников на этапе Кубка России в Казани.

Второе место занял Роман Савосин. Третьим классифицировался Макар Игнатов.

Семененко также возглавляет общий зачёт турнира.

Ранее сообщалось, что фигурист Михаил Коляда победил на турнире Ice Star 2020 в Минске.