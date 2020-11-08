Третьяк о победе сборной России на Кубке Карьяла: программа «Красная машина» в действии

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о победе сборной страны на финском этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла.
Третьяк о победе сборной России на Кубке Карьяла: программа «Красная машина» в действии
  • Reuters

«Потрясающая игра, и немного неожиданно для наших иностранных партнёров, что так удачно и солидно выступила наша сборная. Солидно, с характером... Наши ребята показали характер, выполнили указание тренеров и выглядели действительно командой. Мы года два-три, наверное, не выигрывали финский этап Евротура», — цитирует Третьяка РИА Новости.

Глава ФХР отметил, что для российских хоккеистов матч с национальной командой Чехии должен был стать самым сложным на финском этапе Еврохоккейтура. Тем не менее подопечные Игоря Ларионова выступили успешно и добились крупной и уверенной победы.

Третьяк также отметил, что в составе сборной России, представленной на турнире молодёжкой, есть несколько хоккеистов, которые в будущем могут стать звёздами.

«Здесь наша молодёжь показала такой неожиданный результат. Это говорит о том, что клубы работают, школы, федерация, программа «Красная машина» в действии. Всё это даёт результат», — заключил Третьяк.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла Кубок Карьяла.

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