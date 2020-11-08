Фанаты ЦСКА оскорбили Ерёменко во время матча с «Ростовом»
- РИА Новости
По информации Sports.ru, во первого тайма матча между ЦСКА и «Ростовом» фанаты московского клуба скандировали оскорбительные речовки в адрес полузащитника соперника Ерёменко. В частности, они называли игрока предателем за решение выступать за другую команду РПЛ.
Ерёменко защищал цвета ЦСКА с 2014 по 2017 год. В составе армейского клуба он становился чемпионом и серебряным призёром РПЛ, а также доходил до финала Кубка страны.
Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов получил повреждение и был заменён в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».