Фанаты ЦСКА оскорбили Ерёменко во время матча с «Ростовом»

Болельщики московского футбольного клуба ЦСКА скандировали оскорбительные комментарии в адрес бывшего полузащитника команды, а ныне хавбека «Ростова» Романа Ерёменко во время матча 14-го тура РПЛ.

По информации Sports.ru, во первого тайма матча между ЦСКА и «Ростовом» фанаты московского клуба скандировали оскорбительные речовки в адрес полузащитника соперника Ерёменко. В частности, они называли игрока предателем за решение выступать за другую команду РПЛ.

Ерёменко защищал цвета ЦСКА с 2014 по 2017 год. В составе армейского клуба он становился чемпионом и серебряным призёром РПЛ, а также доходил до финала Кубка страны.

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов получил повреждение и был заменён в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».