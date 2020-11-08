У футболиста «Химок» Тихого подозрение на сотрясение мозга
- РИА Новости
Об этом в ходе послематчевой пресс-конференции заявил Игорь Черевченко.
Как сообщает РИА Новости, главный тренер «Химок» объяснил, почему заменил Тихого в перерыве матча с «Рубином».
«Мне сказали, что у него подозрение на сотрясение. Поэтому заменили», — признался Черевченко.
Тихий известен по выступлениям за «Луч-Энергию», «Аланию», «Факел», «Томь» и «Енисей». Цвета «Химок» он защищает с 2019 года.
Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов получил повреждение и был заменён в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».