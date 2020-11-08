У футболиста «Химок» Тихого подозрение на сотрясение мозга

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Защитник подмосковного футбольного клуба «Химки» Дмитрий Тихий мог получить сотрясение мозга в матче 14-го тура чемпионата России с казанским «Рубином».
У футболиста «Химок» Тихого подозрение на сотрясение мозга
  • РИА Новости

Об этом в ходе послематчевой пресс-конференции заявил Игорь Черевченко.

Как сообщает РИА Новости, главный тренер «Химок» объяснил, почему заменил Тихого в перерыве матча с «Рубином».

«Мне сказали, что у него подозрение на сотрясение. Поэтому заменили», — признался Черевченко.

Тихий известен по выступлениям за «Луч-Энергию», «Аланию», «Факел», «Томь» и «Енисей». Цвета «Химок» он защищает с 2019 года.

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов получил повреждение и был заменён в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

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