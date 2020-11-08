Канделаки отреагировала на скандал вокруг Дзюбы

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала скандальную ситуацию вокруг нападающего петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбы.

Она отметила, что людям не стоит соревноваться в ханженстве, а также добавила, что в мире распространён цифровой шантаж, и предположила, что форвард просто ему не поддался. Кроме того, Канделаки подчеркнула, что подобные видеозаписи часто могут быть адресованы любимому человеку, который находится на расстоянии.

«Так что претензии здесь можно предъявлять только тем, кто примерил на себя роль сливного бачка. Они там живут — они там и останутся», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

До этого в прессе появилась информация, что в сети опубликовали видео интимного характера, на котором, предположительно, футболист Артём Дзюба.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов позвонил Дзюбе и поддержал его перед тем, как решить не вызывать форварда в сборную России на ноябрьские матчи.