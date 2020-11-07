Российские бадминтонисты завоевали два золота на юниорском чемпионате Европы

Российские бадминтонисты выиграли две золотые медали на юниорском чемпионате Европы для спортсменов не старше 19 лет в финском Лахти.

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Анастасия Шаповалова в одиночном разряде победила в финале шведку Эдит Юрелл со счетом 2:1 (14:21, 21:18, 22:20). В парном разряде Анастасия Боярун и Елена Яковлева в финале одолели представительниц Германии — Леону Михалски и Тук Фуон Нгуен — 2:0 (21:12, 21:19). Боярун также выиграла бронзу в турнире смешанных пар вместе с Львом Бариновым. Мужской российский дуэт в составе Егора Холкина и Георгия Лебедева завоевал серебро.