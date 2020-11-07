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Медведев высказался о своих шансах на завоевание титула на «Мастерсе» в Париже

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Россиянин Даниил Медведев поделился мнением о своих шансах на завоевание титула турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Париже.
Медведев высказался о своих шансах на завоевание титула на «Мастерсе» в Париже
  • Reuters

«Конечно, это всегда 50 на 50. Есть два игрока, и лишь один сможет победить. Математически шанс добиться успеха составляет 50%. Разумеется, будет непросто. Но я точно приложу максимум усилий», — сказал Медведев в интервью пресс-службе турнира.

Медведев впервые в сезоне вышел в финал турнира ATP. В решающем матче он сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с представителем Германии Александром Зверевым.

Ранее Медведев победил Милоша Раонича и вышел в финал теннисного «Мастерса» в Париже.

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