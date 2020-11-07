Медведев высказался о своих шансах на завоевание титула на «Мастерсе» в Париже
- Reuters
«Конечно, это всегда 50 на 50. Есть два игрока, и лишь один сможет победить. Математически шанс добиться успеха составляет 50%. Разумеется, будет непросто. Но я точно приложу максимум усилий», — сказал Медведев в интервью пресс-службе турнира.
Медведев впервые в сезоне вышел в финал турнира ATP. В решающем матче он сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с представителем Германии Александром Зверевым.
Ранее Медведев победил Милоша Раонича и вышел в финал теннисного «Мастерса» в Париже.