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Тедеско отреагировал на шутку пресс-службы «Урала» о «Спартаке»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал шутку пресс-службы екатеринбургского «Урала» перед матчем 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тедеско отреагировал на шутку пресс-службы «Урала» о «Спартаке»
  • ©spartak.com

«Вообще-то, это не моё дело. Но когда я работал в «Шальке», там было много подобных историй, особенно в противостоянии с Дортмундом. И ни для кого не секрет, что любая команда хочет дать бой «Спартаку», — цитирует Тедеско РИА Новости.

Он отметил, что в предыдущих играх соперник не демонстрировал подобной интенсивности и агрессии.

«Спартаку» сложно играть, потому что каждый соперник настраивается максимально. Тем не менее это должно быть нашим оружием и нашим стимулом», — добавил Тедеско.

Перед игрой в проморолике «Урала» говорилось, что на стадионе в Екатеринбурге будут «жарить свиной шашлык».

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Уралом» со счётом 2:2, набрал 28 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 15 очками находится на 11-й позиции.

Ранее арбитр Федотов заявил, что первый мяч «Спартака» в ворота «Урала» нельзя было засчитывать.

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