«Арсенал» и «Ротор» не выявили победителя в матче РПЛ
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Встреча прошла в Туле и завершилась со счётом 1:1.
На шестой минуте хозяев вывел вперёд Кирилл Панченко, а на 62-й минуте ответный мяч забил Данил Степанов.
При этом после удаления Азата Байрыева на 37 минуте «Ротор» играл в меньшинстве.
«Арсенал» набрал 13 очков и поднялся на 12 место в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» с семью очками находится на предпоследней 15-й строчке.
Ранее сообщалось, что дубль Александра Соболева помог «Спартаку» сыграть вничью с «Уралом» (1:1) в РПЛ.