«Арсенал» и «Ротор» не выявили победителя в матче РПЛ

Тульский «Арсенал» на своём поле сыграл вничью с волгоградским «Ротором» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Туле и завершилась со счётом 1:1.

На шестой минуте хозяев вывел вперёд Кирилл Панченко, а на 62-й минуте ответный мяч забил Данил Степанов.

При этом после удаления Азата Байрыева на 37 минуте «Ротор» играл в меньшинстве.

«Арсенал» набрал 13 очков и поднялся на 12 место в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» с семью очками находится на предпоследней 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Александра Соболева помог «Спартаку» сыграть вничью с «Уралом» (1:1) в РПЛ.