Тренер «Тамбова» Первушин попал в больницу с подозрением на пневмонию
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Об этом сообщает клубная пресс-служба. При этом Первушин, как и вся команда, перед 14-м туром РПЛ проходил плановое тестирование на коронавирус, показавшее отрицательный результат.
Исполняющим обязанности главного тренера в игре 14-го тура «Тамбов» — «Ахмат» будет Тимур Шипшев. Матч состоится 7 ноября и начнётся в 19:00.
Ранее в «Тамбове» отреагировали на четырёхматчевую дисквалификацию Тетрашвили.