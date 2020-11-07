Тренер «Тамбова» Первушин попал в больницу с подозрением на пневмонию

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин был госпитализирован с подозрением на пневмонию.

Об этом сообщает клубная пресс-служба. При этом Первушин, как и вся команда, перед 14-м туром РПЛ проходил плановое тестирование на коронавирус, показавшее отрицательный результат.

Исполняющим обязанности главного тренера в игре 14-го тура «Тамбов» — «Ахмат» будет Тимур Шипшев. Матч состоится 7 ноября и начнётся в 19:00.

Ранее в «Тамбове» отреагировали на четырёхматчевую дисквалификацию Тетрашвили.