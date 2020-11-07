Источник: НХЛ объявит дату начала нового сезона до 17 ноября

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Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассчитывает объявить дату старта нового сезона до 17 ноября.
Источник: НХЛ объявит дату начала нового сезона до 17 ноября
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«НХЛ всё ещё надеется начать следующий сезон 1 января 2021 года. Лига рассчитывает сделать официальное объявление как можно скорее. Это может занять от семи до десяти дней. До тех пор предстоит много работы», — сообщает североамериканский журналист Рено Лавуа в Twitter.

Сезон-2019/20, прерванный из-за коронавируса, завершился 28 сентября. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее российский хоккеист «Коламбуса» Гавриков подписал новый контракт с клубом.

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