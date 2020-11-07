Тактаров заявил, что в России слишком много говорят об Украине

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Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что в России слишком много говорят о событиях в США и на Украине.
Тактаров заявил, что в России слишком много говорят об Украине
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

По его словам, на российском телевидении рассказывают одно и то же, но ничего не происходит.

«Я был недавно на Украине и не увидел там ни одного человека, который бы плохо сказал о России или о президенте Владимире Путине», — цитирует Тактарова Sport24.

Он добавил, что, несмотря на политику украинских властей, обычные люди живут так, как жили.

Ранее сообщалось, что Тактаров назвал украинца Александра Усика своим любимым боксёром.

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