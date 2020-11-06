Шахбулатов победил Перейру нокаутом в первом раунде на турнире ACA 113

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Российский боец смешанного стиля Шамиль Шахбулатов одержал победу над бразильцем Уолтером Перейрой на турнире ACA 113 в Москве.
Шахбулатов победил Перейру нокаутом в первом раунде на турнире ACA 113
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Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде.

Для Шахбулатова эта победа стала 13-й в карьере при трёх поражениях. У Перейры теперь пять проигрышей и 15 побед.

Ранее Олег Борисов нокаутировал Клеверсона Силву в первом раунде на турнире ACA 113.

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