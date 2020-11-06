Экс-тренер «Зенита» Манчини заболел коронавирусом

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини заболел коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщается на официальном сайте национальной команды.

Отмечается, что специалист переносит болезнь бессимптомно и находится в изоляции у себя дома в Риме.

Манчини возглавляет сборную Италии с 2018 года. Он также ранее работал в петербургском «Зените», миланском «Интере», стамбульском «Галатасарае» и английском «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что матч между «Химками» и «Рубином» пройдёт без зрителей из-за пандемии коронавируса.