Экс-тренер «Зенита» Манчини заболел коронавирусом

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Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини заболел коронавирусной инфекцией.
Экс-тренер «Зенита» Манчини заболел коронавирусом
  • © REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Об этом сообщается на официальном сайте национальной команды.

Отмечается, что специалист переносит болезнь бессимптомно и находится в изоляции у себя дома в Риме.

Манчини возглавляет сборную Италии с 2018 года. Он также ранее работал в петербургском «Зените», миланском «Интере», стамбульском «Галатасарае» и английском «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что матч между «Химками» и «Рубином» пройдёт без зрителей из-за пандемии коронавируса.

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