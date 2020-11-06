Экс-тренер «Зенита» Манчини заболел коронавирусом
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Об этом сообщается на официальном сайте национальной команды.
Отмечается, что специалист переносит болезнь бессимптомно и находится в изоляции у себя дома в Риме.
Манчини возглавляет сборную Италии с 2018 года. Он также ранее работал в петербургском «Зените», миланском «Интере», стамбульском «Галатасарае» и английском «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что матч между «Химками» и «Рубином» пройдёт без зрителей из-за пандемии коронавируса.