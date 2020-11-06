Апелляционный комитет попросил РФС применить санкции к арбитру Вилкову

Председатель апелляционного комитета Российского футбольного союза Владимир Насонкин заявил, что комитет попросил РФС применить санкции к арбитру Михаилу Вилкову, а также оставить без рассмотрения протест «Рубина» по итогам матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:3).

«В целях рассмотрения жалобы ФК «Рубин» апелляционный комитет запросил заключение экспертно-судейской комиссии о наличии в действиях главного судьи матча «Краснодар» — «Рубин» Михаила Вилкова нарушений протокола VAR в моментах, связанных с назначением пенальти в ворота «Рубина», которые существенно повлияли бы на результат матча», — цитирует Насонкина сайт РФС.

Он подчеркнул, что, по мнению комиссии, судья допустил ошибку в эпизоде с Джордже Деспотовичем, а сама ошибка имела прямую причинно-следственную связь с получением судьёй информации от судей VAR. При этом отмечается, что ошибка не является поводом для пересмотра результата встречи. Также в апелляционном комитете решили обратиться к руководству РФС с целью рассмотрения поведения судьи на минувшем заседании и применения к нему возможных мер воздействия.

«Апелляционный комитет с учётом заключения экспертно-судейской комиссии сделал вывод, что указанные ошибочные действия судьи Михаила Вилкова относятся исключительно к качеству его судейства, и принял решение изменить решение КДК, оставив протест ФК «Рубин» без рассмотрения согласно п. 2 ч. 5 ст. 125 Дисциплинарного регламента РФС», — сказал Насонкин.

«Рубин» подавал протест по результату матча с «Краснодаром» в КДК, который протест отклонил. После этого «Рубин» обратился в апелляционный комитет.