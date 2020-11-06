Юрий Газзаев станет главным тренером «Шинника»
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Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что тренер официально вступит в должность 9 ноября. На этом посту он сменит Алексея Казалова, который исполнял обязанности главного тренера команды после отставки Александра Побегалова.
Газзаев также провёл встречу с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым, с которым они обсудили будущее команды.
После 19 туров «Шинник» занимает предпоследнее, 21-е место в ФНЛ.
Ранее сообщалось, что экс-тренер «Химок» Сергей Юран возглавил «СКА-Хабаровск».