Юрий Газзаев станет главным тренером «Шинника»

Короткая ссылка
Ярославский клуб «Шинник», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), объявил, что команду возглавит 59-летний специалист Юрий Газзаев.
Юрий Газзаев станет главным тренером «Шинника»
  • © РИА Новости / Юрий Стрелец

Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что тренер официально вступит в должность 9 ноября. На этом посту он сменит Алексея Казалова, который исполнял обязанности главного тренера команды после отставки Александра Побегалова.

Газзаев также провёл встречу с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым, с которым они обсудили будущее команды.

После 19 туров «Шинник» занимает предпоследнее, 21-е место в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Химок» Сергей Юран возглавил «СКА-Хабаровск».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить