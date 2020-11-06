Юрий Газзаев станет главным тренером «Шинника»

Ярославский клуб «Шинник», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), объявил, что команду возглавит 59-летний специалист Юрий Газзаев.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что тренер официально вступит в должность 9 ноября. На этом посту он сменит Алексея Казалова, который исполнял обязанности главного тренера команды после отставки Александра Побегалова.

Газзаев также провёл встречу с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым, с которым они обсудили будущее команды.

После 19 туров «Шинник» занимает предпоследнее, 21-е место в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Химок» Сергей Юран возглавил «СКА-Хабаровск».