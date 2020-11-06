В Москве избит азербайджанский футболист Аскеров, он отказался писать заявление на нападавших

Азербайджанский футболист Ален Аскеров был избит в Москве неизвестными и отказался писать заявление на нападавших.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Данный инцидент произошел утром 5 ноября около станции метро «Рижская». 24-летний Аскеров был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Футболист сообщил полиции, что знает, кто его избил, но имя обидчика не скажет. Писать заявление на него он тоже отказался.

Аскеров является воспитанником саранской «Мордовии». Также он выступал за хорватский клуб «Новиград» и азербайджанскую «Габалу». Провел два матча за молодёжную сборную Азербайджана.

Ранее Широков признал свою вину в избиении арбитра.