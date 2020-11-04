Глушаков считает, что уровень российского футбола упал после ЧМ-2018

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о нынешнем уровне российского футбола.

«Уровень российской лиги упал после чемпионата мира — 2018. Это можно и по командам посмотреть, и по топовым футболистам, которые раньше приезжали в наш чемпионат: Промес, Халк и многие другие. В последних матчах Лиги чемпионов взяли мало очков. Есть над чем задуматься и к чему стремиться», — сказал Глушаков в интервью Sport24.

В нынешнем сезоне Глушаков провёл в РПЛ четыре матча, не отметившись результативными действиями.

Ранее Глушаков высказался насчёт своего ухода из «Спартака».