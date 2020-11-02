Уткин в очередной раз раскритиковал Черчесова

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Известный спортивный комментатор Василий Уткин высказался о словах главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова о том, что национальная команда обновляется.
Уткин в очередной раз раскритиковал Черчесова
  • РИА Новости

До этого Черчесов заявил, что на последнем сборе в сборную были вызваны только восемь человек, которые выступали на чемпионате мира.

«Типичная манипуляция сознанием. Во-первых, на последнем сборе многих не было из-за травм. Но главное, давайте посмотрим состав сборной на чемпионате мира в России. Взгрустнём, что нет больше в сборной Владимира Габулова. По Владимиру Гранату вы скучаете? Не хватало, чтобы его ещё продолжили вызывать. Игнашевича забыли — тоже радикальное обновление, говорит о новизне концепции», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Он отметил, что не настаивает на своей правоте, но считает, что стоит более уважительно относиться к людям в каком-либо споре.

«И не использовать аргументы, которые рассчитаны на придурков, которые, может быть, даже ничего не помнят», — добавил Уткин.

Ранее сообщалось, что Первый канал покажет матч Лиги наций Турция — Россия.

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