Суд приговорил экс-хоккеиста Мусатова к четырём годам заключения

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Пресненский суд Москвы приговорил бывшего игрока сборной России по хоккею Игоря Мусатова к четырём годам колонии за мошенничество с криптовалютой.
Суд приговорил экс-хоккеиста Мусатова к четырём годам заключения
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Как сообщает РИА Новости, Мусатов был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

Отмечается, что он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Мусатов в 2007 году в составе молодёжной сборной России стал серебряным призёром чемпионата мира. За национальную сборную провёл два матча на Еврохоккейтуре в сезоне-2011/12.

Ранее сообщалось, что экс-глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Балахничёв передумал подавать апелляцию на приговор французского суда.

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