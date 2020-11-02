Суд приговорил экс-хоккеиста Мусатова к четырём годам заключения
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Как сообщает РИА Новости, Мусатов был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору.
Отмечается, что он будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Мусатов в 2007 году в составе молодёжной сборной России стал серебряным призёром чемпионата мира. За национальную сборную провёл два матча на Еврохоккейтуре в сезоне-2011/12.
Ранее сообщалось, что экс-глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Балахничёв передумал подавать апелляцию на приговор французского суда.