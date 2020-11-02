Суд приговорил экс-хоккеиста Мусатова к четырём годам заключения

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего игрока сборной России по хоккею Игоря Мусатова к четырём годам колонии за мошенничество с криптовалютой.

Как сообщает РИА Новости, Мусатов был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

Отмечается, что он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Мусатов в 2007 году в составе молодёжной сборной России стал серебряным призёром чемпионата мира. За национальную сборную провёл два матча на Еврохоккейтуре в сезоне-2011/12.

Ранее сообщалось, что экс-глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Балахничёв передумал подавать апелляцию на приговор французского суда.