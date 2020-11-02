Португальская бригада арбитров рассудит «Зенит» и «Лацио» в матче Лиги чемпионов

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Бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Диашем получила назначение на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21 между петербургским «Зенитом» и римским «Лацио».
Португальская бригада арбитров рассудит «Зенит» и «Лацио» в матче Лиги чемпионов
  • © Octavio Passos/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций, помощниками Диаша станут Руй Тавареш и Паулу Соареш, а резервным арбитром — Антониу Нобре.

За VAR будут отвечать Тьягу Мартинш и Луиш Годинью.

Матч «Зенит» — «Лацио» состоится в Санкт-Петербурге 4 ноября. Начало — в 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что французский арбитр Бастьен рассудит «Локомотив» и «Атлетико» в Лиге чемпионов.

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