Португальская бригада арбитров рассудит «Зенит» и «Лацио» в матче Лиги чемпионов
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Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций, помощниками Диаша станут Руй Тавареш и Паулу Соареш, а резервным арбитром — Антониу Нобре.
За VAR будут отвечать Тьягу Мартинш и Луиш Годинью.
Матч «Зенит» — «Лацио» состоится в Санкт-Петербурге 4 ноября. Начало — в 20:55 мск.
Ранее сообщалось, что французский арбитр Бастьен рассудит «Локомотив» и «Атлетико» в Лиге чемпионов.