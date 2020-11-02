Португальская бригада арбитров рассудит «Зенит» и «Лацио» в матче Лиги чемпионов

Бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Диашем получила назначение на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21 между петербургским «Зенитом» и римским «Лацио».

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