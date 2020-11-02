Медведев поднялся на пятое место в рейтинге ATP

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый 2 ноября рейтинг спортсменов.
Медведев поднялся на пятое место в рейтинге ATP
  • Reuters

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, первая четвёртка не претерпела изменений: лидерство сохранил серб Новак Джокович, за ним расположились испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим и швейцарец Роджер Федерер.

Россиянин Даниил Медведев переместился на пятое место, опередив грека Стефаноса Циципаса.

Немец Александр Зверев остался седьмым, Андрей Рублёв — восьмым, Диего Шварцман — девятым, а Маттео Берреттини — десятым

Карен Хачанов опустился с 18-й на 19-ю позицию.

Ранее сообщалось, что Рублёв квалифицировался на Итоговый турнир ATP.

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