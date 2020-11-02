Гвардиола допускает приостановку АПЛ из-за коронавируса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола допустит вероятность приостановки текущего розыгрыша Английской премьер-лиги (АПЛ) из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Должны ли проводиться спортивные соревнования при новых ограничениях в других отраслях? Это сложный вопрос. Я знаю, что решение принимает премьер-министр, потому что ситуация ухудшается. Новые ограничения вводятся в Испании, Германии и Франции. Повсюду. Так что вирус по-прежнему существует. Я думаю, что мир футбола не может быть исключением в том, что происходит в обществе. Если нам нужно играть, то мы будем это делать. Но мы не хотим отличаться от остального общества, когда им приходится закрывать рестораны или что-то ещё», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Он отметил, что такое положение — вовсе не шутки.

«Если нам говорят: «Не делай этого», — мы этого не делаем. Потому что это несправедливо — когда половина населения делают то, что должны делать и премьер-министр подтверждает это, а остальные люди делают всё, что хотят. Поэтому мы должны осознавать: реальность жестока. Если нам нужно остановиться, мы должны это сделать», — добавил специалист.

С 5 ноября в Великобритании вводятся новые карантинные меры в связи с усложнением эпидемиологической обстановки.

Ранее сообщалось, что ATP не планирует переносить Итоговый турнир из Лондона.