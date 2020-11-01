«Тамбов» вдевятером не сумел удержать ничью в матче с московским «Динамо»

Короткая ссылка
«Тамбов» потерпел поражение от московского «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Тамбов» вдевятером не сумел удержать ничью в матче с московским «Динамо»
  • @fctambov68
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Саранске, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Динамо» забило первым. На восьмой минуте отличился Даниил Лесовой.

На 54-й и 59-й минутах «Тамбов» потерял двух игроков. Антон Килин получил вторую жёлтую карточку, а Гурам Тетрашвили — прямую красную, они были удалены с поля.

На 64-й минуте хозяева поля сумели сравнять счёт благодаря пенальти, который реализовал Герман Онугха.

Победу «Динамо» принёс гол Николая Комличенко, реализовавшего пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

«Динамо» с 23 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» с 12 очками — 12-й.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Ротор» и поднялся на первое место в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить