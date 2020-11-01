«Тамбов» вдевятером не сумел удержать ничью в матче с московским «Динамо»
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Встреча, прошедшая в Саранске, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Динамо» забило первым. На восьмой минуте отличился Даниил Лесовой.
На 54-й и 59-й минутах «Тамбов» потерял двух игроков. Антон Килин получил вторую жёлтую карточку, а Гурам Тетрашвили — прямую красную, они были удалены с поля.
На 64-й минуте хозяева поля сумели сравнять счёт благодаря пенальти, который реализовал Герман Онугха.
Победу «Динамо» принёс гол Николая Комличенко, реализовавшего пенальти в компенсированное ко второму тайму время.
«Динамо» с 23 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» с 12 очками — 12-й.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Ротор» и поднялся на первое место в РПЛ.