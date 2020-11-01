Стало известно, когда боксёр Чудинов проведёт следующий поединок

Российский боксёр второго среднего веса Фёдор Чудинов проведёт свой следующий поединок в начале 2021 года.

По словам тренера Чудинова Виталия Сланова, которые передаёт ТАСС, было решено дать боксёру время отдохнуть от сентябрьского поединка, потому следующий бой может состояться в конце января — начале февраля 2021 года.

В послужном списке 33-летнего Чудинова 23 победы при двух поражениях. В прошедшем в сентябре поединке он техническим нокаутом в 12-м раунде победил британца Умара Садика.

Ранее сообщалось, что, по мнению тренера Гассиева, реванш с Усиком вызовет повышенный интерес.