Стало известно, когда боксёр Чудинов проведёт следующий поединок

Короткая ссылка
Российский боксёр второго среднего веса Фёдор Чудинов проведёт свой следующий поединок в начале 2021 года.
Стало известно, когда боксёр Чудинов проведёт следующий поединок
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По словам тренера Чудинова Виталия Сланова, которые передаёт ТАСС, было решено дать боксёру время отдохнуть от сентябрьского поединка, потому следующий бой может состояться в конце января — начале февраля 2021 года.

В послужном списке 33-летнего Чудинова 23 победы при двух поражениях. В прошедшем в сентябре поединке он техническим нокаутом в 12-м раунде победил британца Умара Садика.

Ранее сообщалось, что, по мнению тренера Гассиева, реванш с Усиком вызовет повышенный интерес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить