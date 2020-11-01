Дэвис нокаутировал Санта Круса в бою за титулы WBA в двух весовых категориях
- Reuters
Поединок прошёл в Сан-Антонио. Дэвис нокаутировал соперника в шестом раунде.
Таким образом, он стал обладателем титулов WBA в двух весовых категориях.
Для Санта Круса это поражение стало вторым в карьере при 37 победах и одной ничьей. Непобеждённый Дэвис одержал 24-ю победу на профессиональном ринге.
Ранее сообщалось, что украинский боксёр Александр Усик победил Дерека Чисору и стал обязательным претендентом на титул WBO.