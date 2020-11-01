Тренер Гассиева недоволен ранней победой боксёра над Сефери
- РИА Новости
«Маловато. Мы рассчитывали, что будет хотя бы четыре-пять раундов. Не успели почувствовать бой», — приводит слова Сланова ТАСС.
Гассиев нокаутировал Сефери уже в первом раунде поединка. Для 27-летнего Гассиева это 27-я победа на профессиональном уровне при одном поражении и первая в тяжёлом весе.
Российский боксёр не выходил на ринг с осени 2018 года.
Ранее сообщалось, что Сефери потребовалась медицинская помощь после боя с Гассиевым.