Гасперини о Миранчуке: ему нужно время, чтобы адаптироваться

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Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказал мнение о нынешней роли российского полузащитника Алексея Миранчука в команде.
Гасперини о Миранчуке: ему нужно время, чтобы адаптироваться
  • @Atalanta_BC
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«Миранчук — один из тех игроков, которые только что приехали из совершенно другой лиги. Ему нужно время, чтобы адаптироваться. На данный момент это больше опция для выхода со скамейки запасных», — приводит слова Гасперини Football Italia.

24-летний Миранчук пропустил старт сезона из-за травмы. Он дебютировал за «Аталанту» в матче Лиги чемпионов против датского «Митьюлланда», в котором отыграл 11 минут и забил мяч. После того он на поле ещё не появлялся.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» обыграла «Кротоне» в матче Серии А.

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