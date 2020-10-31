Гасперини о Миранчуке: ему нужно время, чтобы адаптироваться

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказал мнение о нынешней роли российского полузащитника Алексея Миранчука в команде.

«Миранчук — один из тех игроков, которые только что приехали из совершенно другой лиги. Ему нужно время, чтобы адаптироваться. На данный момент это больше опция для выхода со скамейки запасных», — приводит слова Гасперини Football Italia.

24-летний Миранчук пропустил старт сезона из-за травмы. Он дебютировал за «Аталанту» в матче Лиги чемпионов против датского «Митьюлланда», в котором отыграл 11 минут и забил мяч. После того он на поле ещё не появлялся.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» обыграла «Кротоне» в матче Серии А.