Переболевший коронавирусом Роналду отправится с «Ювентусом» на матч Серии А со «Специей»

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Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о состоянии португальского нападающего Криштиану Роналду, который переболел коронавирусом.
Переболевший коронавирусом Роналду отправится с «Ювентусом» на матч Серии А со «Специей»
  • Reuters

«Криштиану Роналду в порядке. Он тренировался дома, хотя это и не то же самое, что тренировки на поле. Я не думаю, что он будет играть с первых минут, но он важный футболист для команды и отправится с нами в Чезену», — сказал Пирло.

13 октября стало известно о заболевании португальца коронавирусом. 35-летний спортсмен сдал положительный тест, находясь в расположении национальной сборной. 14 октября он вылетел в Италию. Роналду проходил карантин в Турине.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду вылечился от коронавируса.

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