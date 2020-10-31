В «Лацио» сообщили о случаях коронавируса в клубе

У нескольких представителей римского футбольного клуба «Лацио» был обнаружен коронавирус по итогам последнего тестирования, которое прошло 30 октября.

Как сообщает пресс-служба клуба, 31 октября пройдёт повторное тестирование, по итогам которого будет сформирована заявка на матч шестого тура итальянской Серии А с «Торино». Игра должна пройти 1 ноября.

При этом имена заболевших не разглашаются.

4 ноября «Лацио» встретится в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что OHL запретит силовые приёмы ради борьбы с коронавирусом.