В «Лацио» сообщили о случаях коронавируса в клубе
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Как сообщает пресс-служба клуба, 31 октября пройдёт повторное тестирование, по итогам которого будет сформирована заявка на матч шестого тура итальянской Серии А с «Торино». Игра должна пройти 1 ноября.
При этом имена заболевших не разглашаются.
4 ноября «Лацио» встретится в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что OHL запретит силовые приёмы ради борьбы с коронавирусом.