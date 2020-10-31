Рублёв считает, что ему нечего терять в матче с Андерсоном
- Reuters
«С Андерсоном я последний раз играл на «Ролан Гаррос», но там были совсем другие условия, так что не будем сравнивать. В этот раз будет совсем другая история», — цитирует Рублёва официальный сайт АТР.
Он отметил, что в Вене быстрый корт, на котором его сопернику будет комфортно играть.
«К тому же у Кевина намного больше опыта, чем у меня, поэтому мне нечего терять. Я выйду на корт, чтобы сделать всё возможное, и увидим, что будет дальше», — добавил Рублёв.
Ранее сообщалось, что Рублёв победил Доминика Тима и вышел в полуфинал турнира ATP в Вене.