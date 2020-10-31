Рублёв считает, что ему нечего терять в матче с Андерсоном

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Россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене с южноафриканцем Кевином Андерсоном.
Рублёв считает, что ему нечего терять в матче с Андерсоном
  • Reuters

«С Андерсоном я последний раз играл на «Ролан Гаррос», но там были совсем другие условия, так что не будем сравнивать. В этот раз будет совсем другая история», — цитирует Рублёва официальный сайт АТР. 

Он отметил, что в Вене быстрый корт, на котором его сопернику будет комфортно играть.

«К тому же у Кевина намного больше опыта, чем у меня, поэтому мне нечего терять. Я выйду на корт, чтобы сделать всё возможное, и увидим, что будет дальше», — добавил Рублёв.

Ранее сообщалось, что Рублёв победил Доминика Тима и вышел в полуфинал турнира ATP в Вене.

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