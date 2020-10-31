Тим: Джокович — лучший теннисист всех времён в психологическом плане

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Австрийский теннисист Доминик Тим поделился мнением о первой ракетке мира сербе Новаке Джоковиче.
Тим: Джокович — лучший теннисист всех времён в психологическом плане
  • © REUTERS/Lisi Niesner

«Я впервые сыграл с ним в Шанхае в 2014 году. Тогда он был на пике карьеры. За несколько дней до этого Новак уничтожил Томаша Бердыха в финале в Пекине. Я лишь надеялся, что он меня не раздавит. Я сразу заметил ауру его превосходного уровня игры, но мне удалось довольно хорошо выкручиваться. Я держался стабильно, хотя проиграл 3:6, 4:6. Это было далеко от катастрофы. Новак Джокович, наверное, является лучшим теннисистом всех времён в психологическом плане. Он чрезвычайно профессионален, всегда сосредоточен на все 100%. Джокович поднял вопрос питания в теннисе на более высокий уровень», — приводит слова Тима Tennis Head.

Джокович проиграл Лоренцо Сонего в матче за выход в полуфинал турнира категории АТР 500, который проходит в Вене (Австрия). Итальянец выиграл со счётом 6:2, 6:1. Новак Джокович впервые в карьере проиграл матч в трёхсетовом формате, забрав в решающей партии менее четырёх геймов. 

Ранее сообщалось, что Джокович проиграл итальянскому теннисисту в четвертьфинале турнира в Вене.

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